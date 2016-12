Wraca Przekrój - redaktorem naczelnym fotograf Tomek Niewiadomski

W nowej odsłonie "Przekrój" jest bardzo obszernym kwartalnikiem, adresowanym do czytelników ambitnych, ciekawych świata, szukających inspiracji oraz relaksu. To magazyn społeczno-kulturalny, w którym ważną rolę odgrywa rozrywka. Trzon pisma tworzą także rozbudowane działy nauki i kultury fizycznej. "Przekrój" zastanawia się i martwi, śmieszy, analizuje, pociesza, żartuje.

W "Przekroju" znajdziemy wywiady z filozofami, pisarzami, artystami, reportaże ukazujące życie ludzi (nie tylko w dużych miastach), artykuły zgłębiające procesy, jakie tym życiem rządzą. "Przekrój" uważnie śledzi, co dzieje się w literaturze, filmie, teatrze i sztuce – w Polsce i poza jej granicami. Oczywiście jak na "Przekrój" przystało, powaga przeplata się z satyrą – w wykonaniu m.in.: Marka Raczkowskiego, kolektywu "Wszystko będzie dobrze" oraz Grzegorza Uzdańskiego i jego "Nowych wierszy sławnych poetów".

Kwartalnik "Przekrój", liczący 148 stron w formacie 24 na 34 cm, będzie dostępny w ponad 8 tys. punktów sprzedaży – od 19 grudnia 2016 roku, w cenie 14,90 zł. Ukazujący się co trzy miesiące magazyn uzupełni strona internetowa, która wystartuje wiosną. Zespół "Przekroju" tworzą zarówno znani i doświadczeni dziennikarze, jak i branżowi debiutanci.

