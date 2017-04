Wro Fashion Foto - wystawa promująca młodych, utalentowanych fotografów

Już od 29 kwietnia 2017 r. w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu będzie można oglądać jedyną w swoim rodzaju wystawę fotografii mody Wro Fashion Foto. Główny cel wystawy to promocja młodych, obiecujących fotografów. Czwarta edycja różni się od poprzednich tym, że ma swój motyw przewodni, który brzmi "Lights & Colours". W tym roku organizator wydarzenia - agencja modelingowa SPOT Management - zaprosił do udziału w wystawie czternastu niesamowitych fotografów. SwiatObrazu.pl objął wystawę patronatem medialnym.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Każdy fotograf przeprowadził jedną sesję zdjęciową wedle swojej koncepcji dopasowanej do motywu przewodniego, a potem wybrał jedno najlepsze zdjęcie, które będzie można zobaczyć na wystawie. SPOT Management jak co roku starał się stworzyć artystom dobre warunki do realizacji ich pomysłów poprzez pomoc w zapewnieniu ekipy profesjonalnych modelek, stylistów, wizażystów oraz stylizacji z butików dostępnych w DH Renoma.