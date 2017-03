Wybór najlepszych fotografii - praktyczne wskazówki

Prezentujemy kilka wskazówek ułatwiających selekcję fotografii, zarówno podczas wstępnych, jak i zasadniczych etapów eliminacji. Nie traktujcie ich jednak jako nienaruszalnych reguł, lecz jako wskazówki bardziej doświadczonego kolegi. To, czy z nich skorzystacie i z których skorzystacie powinno zależeć tylko i wyłącznie od Was.

Nie miej dla siebie litości – robienie i obróbka zdjęć to przyjemność, natomiast selekcja to zmora i nie spodziewajmy się, że będzie inaczej. Im ostrzejszej dokonamy selekcji, tym łatwiej będzie nam wyodrębnić wartościowe kadry. Sytuacja, w której po pierwszym "odsiewie" pozostaje nam zaledwie 20% zdjęć nie jest powodem do rozpaczy, lecz do zadowolenia.

Trzymaj się tematu prezentacji – często podczas selekcji spotkasz udane (być może nawet bardzo udane) zdjęcia, które nie pasują do przyjętego wcześniej tematu pokazu. Najlepiej jest jak najszybciej je odrzucić. W innym przypadku ryzykujemy, że spędzimy dużo czasu zastanawiając się, jak umieścić nieszczęsne kadry w prezentacji i w konsekwencji nagniemy narzucone sobie wcześniej ramy działań. Kiedy zaś raz to zrobimy, to stracimy powód, aby nie zrobić tego po raz kolejny.

Dopilnuj, aby kolejne zdjęcia nie były do siebie podobne – różnorodność prezentowanych zdjęć jest Twoim sprzymierzeńcem, natomiast jednostajność jest wrogiem, którego należy unikać. Z całą pewnością znajdziesz w kolekcji na tyle dużo różnych zdjęć, aby nie pokazywać swoim widzom podobnych do siebie kadrów.