Wyjątkowo fotogeniczna wystawa w Tokio

Z okazji obchodów dziesięciolecia Narodowego Centrum Sztuki w Tokio została otwarta wystawa "Forest of Numbers". Autorką unoszącej się w powietrzu instalacji na powierzchni 2000 metrów kwadratowych wykonanej z ponad 60 tysięcy cyfr we wszystkich kolorach tęczy jest urodzona we Francji artystka Emmanuelle Moureaux. Wystawa jest nie tylko niezwykłym przeżyciem wizualnym dla zwiedzających, ale też bardzo ciekawym plenerem dla miłośników fotografii, czego dowodem są publikowane w internecie znakomite zdjęcia.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Instalacja "Forest of Numbers" ma symbolizować kolejną dekadę – składa się z dziesięciu warstw, z których każda reprezentuje następny rok. Cyfry o stu odcieniach na każdej z warstw odpowiadają kolejnym latom od 2017 do 2026.