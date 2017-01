Wyostrzanie końcowe fotografii krajobrazowych i sportowych, których tematyką są śnieg i zima

Fotografie krajobrazowe i sportowe, których tematyką są śnieg i zima po przeskalowaniu do pożądanego rozmiaru końcowego należy wyostrzyć, tak aby odzyskać ich pierwotną ostrość i kontrastowość.

W przypadku zdjęć pejzażowych obowiązują dokładnie te same zasady, co we wszystkich innych zdjęciach tego typu, tzn. wyostrzanie może być bardzo intensywne. Z kolei w przypadku zdjęć sportowych głównym celem wyostrzania będzie jak najmocniejsze (ale bez przesady) wyodrębnienie fotografowanego sportowca z jego tła, co zwiększy siłę wyrazu i dynamikę fotografii.