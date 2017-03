Wystawa zdjęć Vladimíra Birgusa w Katowicach

Vladimír Birgus tworzy opowieść o różnych rzeczywistościach, ale wydobywa z nich jedną ideę. Człowieka egzystującego w labiryntach społecznych struktur ujmuje w formy fotograficznych obrazów konstruowanych tonami szarości lub wyrażanych językiem barw. Tak w skrócie można określić twórczość jednego z najbardziej rozpoznawalnych czeskich fotografów, którego retrospektywę będziemy mogli oglądać w Muzeum Śląskim już od 25 marca.

Jest to pierwsza wystawa prac Vladimíra Birgusa w Katowicach. W Muzeum Śląskim mamy okazję zobaczyć blisko 80 dzieł artysty, będących przeglądem jego twórczości od początkowych projektów z lat 70. do najnowszych prac, które do tej pory nie były pokazywane szerszej publiczności. Retrospektywny charakter wystawy pozwala na prześledzenie drogi artystycznej Birgusa, od zaangażowanej społecznie fotografii dokumentalnej po bardziej abstrakcyjne w formie "opowieści fotograficzne".