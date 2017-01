Xiaomi YI 4K+ – pierwsza kamera sportowa nagrywająca obraz 4K w 60 kl./s

Amerykańskie targi elektroniki użytkowej CES 2017 zbliżają się wielkimi krokami i już teraz niektórzy producenci decydują się na ujawnienie przynajmniej części swoich nowości prezentowanych na tej imprezie. Jedną z takich firm jest Xiaomi, której najnowsza oferta z pewnością zainteresuje osoby posługujące się kamerami sportowymi.

Kamery sportowe nagrywające obraz w formacie 4K (mowa oczywiście o prawdziwym 4K, a nie uzyskiwanym poprzez cyfrową obróbkę już nagranego obrazu, czyli tzw. interpolację – co też się niestety zdarza) nie są nowością. Potrafi to choćby GoPro HERO5, będąca od lat swego rodzaju wyznacznikiem jakości i rozwoju tej grupy produktów. Jednak nawet ten topowy model ma ograniczenie czyniące tryb zapisu 4K w najlepszym razie średnio użytecznym. Przynajmniej jeśli chodzi o filmowanie sportu i akcji. Chodzi oczywiście o klatkaż, który we wspomnianym trybie wynosi 30 klatek na sekundę, a więc za mało na dynamiczne sceny.