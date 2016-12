Yongnuo debiutuje na rynku akcesoriów do fotografii mobilnej

Azjatycka marka Yongnuo coraz bardziej rozpycha się na ciasnym rynku fotograficznym. Po lampach błyskowych, adapterach, obiektywach i akcesoriach drobnych do aparatów fotograficznych przyszła kolej na osprzęt dla fotografów mobilnych. I choć wizualnie pierwsze konwertery dla iPhone'ów nie przedstawiają się zbyt rewelacyjnie, to jednak trudno odmówić im potencjału, jaki oferują kreatywnym fotografom.

Zestaw o niezbyt wymyślnej nazwie YONGNUO Lenses for Mobile Phone składa się z aluminiowej ramki do mocowania konwertera kompatybilnej – w zależności od wersji – z aparatami iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus oraz zestawu konwerterów w skład którego wchodzą szkła tele 2×, szerokokątne 0,65×, pierścień makro oraz filtr polaryzacyjny. Poprzez łączenie ze sobą tych elementów w różnych kombinacjach uzyskać można zestaw odpowiadający rozmaitym zapotrzebowaniom.