YongNuo YN600EX-RT II – zaawansowana lampa błyskowa dla Canonów w bardzo atrakcyjnej cenie

Fotograf pragnący zaopatrzyć się w wysokiej klasy systemową lampę błyskową wyposażoną w system radiowego sterowania błyskiem dla swojej lustrzanki staje przed koniecznością wyłożenia naprawdę sporej sumy pieniędzy. Dlatego właśnie produkty takie, jak najnowszy model lampy błyskowej chińskiego producenta akcesoriów fotograficznych cieszą się coraz większą popularnością. Druga generacja lampy będącej w zamierzeniu klonem Canona Speedlite 600EX-RT ma szansę spełnić wymagania nawet bardzo wymagających użytkowników.

Czego można oczekiwać od lampy błyskowej kosztującej 114 dolarów? Jak się okazuje, tego samego, co od modelu pięciokrotnie droższego, choć z nieco innym logo na obudowie! YongNuo YN600EX-RT II to mocna lampa błyskowa dla systemu Canon o natężeniu błysku wyrażanym liczbą przewodnią 60 liczoną dla czułości 100 ISO i polu widzenia obiektywu 200 mm. Oferuje ona liczne tryby działania: TTL, manual, błysk strobo oraz chyba najważniejszy, jakim jest praca w układach sterowanych zdalnie za pomocą nadajnika radiowego kompatybilnego z takimi modelami lamp, jak Speedlite 600EX II-RT i 430EX III-RT czy transmiter ST-E3-RT.

