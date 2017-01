Young Colorists United zaprasza na warsztaty DaVinci Resolve

DaVinci Resolve to profesjonalne oprogramowanie służące przede wszystkim do Gradingu (kolorkorekcji). Używany na całym świecie przy różnorodnych produkcjach – zarówno dla internetu, telewizji jak i w największych hollywoodzkich filmach kinowych. Jeżeli pomyślicie teraz o ostatnich dziesięciu nowych hitach amerykańskiego kina, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziewięć z nich zostało “pokolorowane“ Resolvem. Wersja Lite jest całkowicie darmowa i zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do zrealizowania w pełni profesjonalnej korekcji.

Warsztaty w głównej mierze opierają się na praktyce. Przez cały okres ich trwania uczestnicy mają przydzielone stanowiska komputerowe, na których w praktyce poznają program. W trakcie zajęć będą analizować i rozwiązywać problemy, które na co dzień towarzyszą pracy kolorysty. Warsztaty mają na celu nauczenia słuchaczy poprawnego workflow, aby później mieli oni świadomość tego co robią lub co robi kolorysta, z którym pracują. Najistotniejsze jest, żeby mogli kolorować swoje własne produkcje. Ważne np. dla operatorów bądź też reżyserów – jest umiejętność przygotowania referencje looków dla kolorysty, z którym będą pracować.