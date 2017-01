Yuneec Breeze 4K - mały dron do selfie

„Czy twój kijek do selfie jest zbyt krótki? Czy kąt widzenia kamer sportowych jest zbyt płaski? A może twój smartfon nie jest wystarczająco mobilny, by wykonać świetne selfie? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco, mamy dla ciebie rozwiązanie – z pomocą przychodzi najnowszy dron marki Yuneec - Yuneec Breeze – Twoja latająca kamera, zawsze do usług” – przekonuje gorąco producent Yuneec.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dzięki kompaktowym wymiarom (średnica wynosi zaledwie 24 cm, a masa to 385g) można przechowywać i transportować dron Yuneec Breeze 4K w większości toreb. Dron sterowany jest za pomocą smartfona, na który przekazywany jest w czasie rzeczywistym obraz z kamery. Breeze został wyposażony w stabilizowaną mechanicznie i elektronicznie kamerę 4K UHD. W kamerze zainstalowany został zaawansowany procesor, który odpowiada za jakość i ostrość wykonywanych zdjęć. Dzięki szerokiej gamie trybów lotu (Selfie, Journey, Orbit, Return Home, Follow Me) można wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy z ptasiej perspektywy. Następnie, bezpośrednio z poziomu aplikacji można udostępniać je znajomym na portalach społecznościowych. Breeze posiada system stabilizacji GPS oraz Optical Flow, dzięki czemu lata wyjątkowo stabilnie - wewnątrz i na zewnątrz budynków.