Zabawki wprawione w ruch na komicznych zdjęciach japońskiego fotografa

Japoński fotograf hot.kenobi za pomocą zabawek i aparatu fotograficznego opowiada historie, w których popularne postacie z komiksów i filmów walczą między sobą lub znajdują się w absurdalnych sytuacjach. Większość ujęć jest bardzo dynamiczna, wzbogacona efektami specjalnymi i uzupełniona zdrową dawką humoru.

Jak fotografować małe przedmioty? Kiedy przychodzi do wykonania zdjęć niewielkich przedmiotów, napotykamy szereg zupełnie nowych wyzwań. Jakich konkretnie? To już zależy od sprzętu, którym dysponujemy. W najgorszej sytuacji są ci, którzy nie mogą uzyskać wystarczająco dużego powiększenia fotografowanego przedmiotu, gdyż ich obiektywy odznaczają się zbyt dużą minimalną odległością ostrzenia.

