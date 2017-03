Zakwitły pierwsze wiśnie w Japonii - galeria najpiękniejszych zdjęć

Pracownicy Japońskiej Agencji Meteorologicznej oficjalnie obwieścili początek okresu kwitnienia wiśni, po tym jak pierwsze 5-6 kwiatów zostało dostrzeżonych na jednym z drzew w pobliżu tokijskiej świątyni Jasukuni.

Po raz pierwszy od 9 lat wiśnie zakwitły w stolicy Japonii wcześniej niż w innych miastach. Okres kwitnienia wiśni jest jednym z najchętniej wybieranych przez turystów do odwiedzin Japonii. Pomimo chłodnej i deszczowej pogody tłumy turystów przyszły dziś do Jasukuni także po to, aby podziwiać pierwsze pąki kwiatów wiśni. Kwitnące drzewa w pełnej okazałości będzie można podziwiać w Tokio od końca marca do pierwszych dni kwietnia.