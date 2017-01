Zamrożona cena monitora Eizo ColorEdge CG2420

"Jest zima, więc jest zimno. Dlatego zamroziliśmy cenę monitora graficznego ColorEdge CG2420" - informuje dystrybutor. Monitor ColorEdge CG2420 stworzony został specjalnie z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w fotografii, designie i postprodukcji. Oferuje wbudowany czujnik do automatycznej kalibracji, doskonałą reprodukcję kolorów zgodną ze standardami oraz wyjątkowo wysoki kontrast zapewniający odtwarzanie prawdziwej czerni.



ColorEdge CG2420 ma wyjątkowo szeroki gamut kolorów i odtwarza prawie całą przestrzeń Adobe RGB, dzięki czemu pliki w tym formacie będą wyświetlane poprawnie. Kolory na zdjęciach przedstawiających błękitne niebo czy żywą zieleń lasów będą reprodukowane z wiernością, której nie oddadzą monitory z przestrzenią kolorów sRGB. Szeroki gamut monitora oznacza również, że będzie on w stanie wyświetlić prawie w całości przestrzenie CMYK ISO-coated i US web-coated, wykorzystywane w procesie druku.

Oprogramowanie ColorNavigator Network to narzędzie umożliwiające precyzyjną, scentralizowaną kontrolę parametrów wszystkich monitorów z serii ColorEdge, na których zainstalowano oprogramowanie ColorNavigator NX. Dzięki niemu administratorzy sieci mogą m.in ustawić tryb pracy, zaplanować automatyczną kalibrację i zarejestrować lub zmienić ustawienia zarządzania monitorami bez względu na to, czy monitory są na miejscu, czy w innej lokalizacji. ColorNavigator Network znajduje się na bezpiecznym serwerze w chmurze, w związku z czym klient nie musi ponosić kosztów zakupu i utrzymania własnego serwera.

ColorNavigator Network: oprogramowanie do kontroli jakości

Model CG2420 jest kompatybilny z oprogramowaniem do kontroli jakości ColorNavigator NX, które umożliwia zarządzanie monitorami ColorEdge oraz ich kalibracją, emulacją, wbudowanymi czujnikami oraz ustawieniami trybu pracy. Dzięki ColorNavigator NX dane kalibracji są zapisywane w monitorze zamiast w systemie operacyjnym komputera, w związku z czym nie trzeba powtarzać procesu kalibracji dla każdego podłączonego komputera. ColorNavigator NX najlepiej współpracuje z oprogramowaniem EIZO ColorNavigator Network.

ColorNavigator NX: oprogramowanie do kontroli jakości

Dołączone do monitora oprogramowanie EIZO ColorNavigator sprawia, że kalibracja jest łatwa i szybka. Wprowadź tylko parametry docelowe jasności, punktu bieli oraz współczynnika gamma. Wbudowany czujnik korzysta bezpośrednio z tabeli Look-Up monitora i tworzy profil ICC w ciągu kilku minut. Najnowsza wersja oprogramowania ColorNavigator jest zawsze dostępna na stronie www.eizo.com.

ColorNavigator 6: oprogramowanie do zarządzania kolorem

Cena monitora graficznego ColorEdge CG2420 wynosi teraz 5700 zł brutto, a promocja ważna jest do 31 marca 2017 r.

