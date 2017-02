Zapanuj nad swoim sprzętem - wspólne fotografowanie bez zbędnych słów w Krakowie

Cel Warsztatów:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, stanowiących punkt wyjścia do własnych działań. Właściwe wykorzystanie takich parametrów, jak przysłona i czas naświetlenia. Świadome wykorzystanie kolorów i wynikający z nich wpływ na kompozycję zdjęcia, świadome szukanie kompozycji i kadru. Robienie zdjęć, na których znalazło się to, co widziałeś i czułeś w danej chwili.

Do kogo warsztaty są kierowane:

Warsztaty kierowane są do wszystkich, którzy posiadają aparaty fotograficzne i chcą podnieść świadomość i jakość wykonywanych zdjęć na poziomie ich techniki i estetyki.

Uwaga

Termin warsztatów to sobota - 25 marca 2017 r. Do końca lutego warsztaty dostępne są w przedsprzedaży w niższej cenie - obecnie cena to jedynie 190 zł (zawiera już podatek VAT). Cena regularna warsztatów przy zapisach i wpłatach po 1.03.2017 r. to 320 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wniesienia opłaty za szkolenie.

Program:

1. Kadrowanie

Prawidłowe trzymanie aparatu.

Postawy ciała, które należy przybrać, aby wygodnie i skutecznie fotografować.

Sposoby kadrowania.

Konserwacja i ochrona aparatu cyfrowego.

Cel: wykształcenie umiejętności przewidywania, jak zdjęcie będzie wyglądało po naciśnięciu spustu migawki.

Zadanie: wybór głównego tematu zdjęcia oraz skomponowanie kadru.

2. Ekspozycja

Mierzenie światła.

Świadome dobieranie parametrów ekspozycji.

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania, z którymi należy zmierzyć się podczas fotografowania.

Cel: opanowanie podstawowych technik związanych z wykorzystaniem pomiaru światła. Umiejętność odpowiedzi na pytania z zakresu techniki i estetyki fotografii.

Zadanie: wykonanie poprawnie naświetlonych zdjęć. Ustawienie poprawnej ekspozycji, która uchwyci cały zakres tonalny, jaką miała wybrana scena.



3. Kolory na zdjęciach i rodzaje oświetlenia

Światło i jego znaczenie dla fotografa.

Źródła światła.

Balans bieli.

Poprawne wyznaczanie temperatury barwowej.

Twórcze wykorzystanie ustawienia balansu bielu.

Cel: poznanie charakteru światła, jego barwy oraz tego, jak wpływa na obraz rejestrowany przez aparat.

Zadanie: wykonanie zdjęcia poprawnie odwzorowującego kolory fotografowanej sceny.



4. Czułość ISO

Sposoby rejestrowania światła przez aparat.

Czułość matrycy.

Świadome dobieranie czułości ISO.

Skąd bierze się szum.

Cel: poznanie zależności pomiędzy czułością ISO, a czasem naświetlania i jakością rejestrowanego obrazu.

Zadanie: dobór czułości ISO oraz wpływanie na kolor i szczegółowość fotografii.

5. Autofokus

Działanie autofokusa.

Kiedy autofokus zawodzi.

Skuteczne wykorzystywanie autofokusa.

Świadome dobranie trybu pracy autofokusa.

Cel: poznanie zasad działania, wad i zalet automatycznego nastawiania ostrości.

Zadanie: opanowanie ustawień autofokusa i podstawowych technik posługiwania się nim.



6. Pytania i zagadnienia dodatkowe

Wspólna analiza i ocena zdjęć wykonanych podczas warsztatów.

Sesja pytań zadawanych przez uczestników – tematyka może wykraczać poza temat zajęć.



Organizator:

Wydawca swiatobrazu.pl

Cena:

320 zł (zawiera 23% VAT)

Uwaga: do dnia 28 lutego trwa przesprzedaż - cena warsztatów w przedsprzedaży to 190 zł

W cenie warsztatów Uczestnicy otrzymują:

materiały szkoleniowe na płycie,

dwie przerwy kawowe,

certyfikat poświadczający ukończenie warsztatów.

Termin:

25 marca 2017 r.

Czas trwania:

10:00–17:00

Miejsce:

Centrum Krakowa