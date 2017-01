Zawsze byłem ciekawy, jak coś wygląda w środku - fascynujące zdjęcia rentgenowskie Nicka Veasey'a

Brytyjski fotograf, Nick Veasey, nieustająco prześwietla i fotografuje wszystko, co się da. Jak dotąd zbadał rentgenem ponad kilkanaście tysięcy różnych obiektów – od roślin i małych zwierząt, przez przedmioty codziennego użytku czy ubrania, po autobusy i samoloty - wspominaliśmy o tym fotografie prawie siedem lat temu. Prezentujemy kilkuminutowy film o kulisach jego pracy.

Promienie rentgenowskie wynaleziono pod koniec XIX wieku, a choć przez lata nad opracowaniem tej metody badania ludzkiego ciała pracowało kilkunastu naukowców, cała chwała spadła na Niemca, Wilhelma Conrada Roentgena. Bez wdawania się jednak w szczegóły, kto się dla wynalazku najbardziej zasłużył, faktem jest, że technika "zajrzenia do środka" człowieka bez konieczności operowania go zrewolucjonizowała medycynę. Dziś za pomocą promieni rentgenowskich (lub – jak chciał Roentgen – Promieni X) bada się poza ludźmi także metale, konstrukcje budowlane, tworzywa sztuczne; używa się ich na lotniskach do prześwietlania bagażu i w muzeach, do badania oryginalności obrazów i ich ewentualnych przemalowań.