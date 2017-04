Zbytnie otwieranie przysłony w fotografii krajobrazowej

Choć jasne obiektywy stałoogniskowe o szerokim kącie widzenia cieszą się wśród fotografów krajobrazowych znaczną popularnością, to jednak warto pamiętać, że w przypadku pejzaży fotografowanie przy tzw. pełnej dziurze, czyli z maksymalnym dostępnym otworem przysłony zdecydowanie nie jest najlepszym pomysłem. Co więcej, nawet niewielkie jej przymknięcie nie gwarantuje sukcesu. W tym względzie fotografia krajobrazowa znacząco różni się od portretowej.

Opis problemu – wiele zdjęć pejzażowych wykonywanych przez amatorów jest wykonywanych przy w pełni otwartej przysłonie. Nie ma to żadnego formalnego, ani technicznego usprawiedliwienia, a samo w sobie jest źródłem poważnych problemów z głębią ostrości, a przede wszystkim z samą ostrością. W skrajnych przypadkach (silne nasłonecznienie sceny, jasny obiektyw) może wręcz doprowadzić do prześwietlenia zdjęcia, którego źródło bywa trudne do zlokalizowania dla co bardziej roztargnionych fotografów.