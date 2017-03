Zdalna edycja zdjęć z Mendr

O zdalnym retuszu pisaliśmy do tej pory jako o ciekawostce. Pisaliśmy np. o Maxie Asabinie, mistrzowsko pozbywającego się tła ze zdjęć, czy o Jamesie Fridmanie, który otrzymuje od ludzi zdjęcia i robi z nimi dokładnie to, o co go proszą. Teraz mamy do dyspozycji aplikację Mendr, dzięki której możemy zlecić cyfrową edycję zdjęć lub dołączyć do grona osób wykonujących retusz.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dodając fotografie do aplikacji Mendr wybieramy zakres edycji od korekty kontrastu, kolorystyki, redukcji szumów przez usuwanie, dodawanie elementów po retusz portretów - poprawienie makijażu czy sylwetki. Dostępna jest również opcja oddania pełnej swobody osobie wykonującej cyfrową obróbkę. Poza wyborem zakresów edycji zdjęcia można również dodać komentarz opisujący efekt, na którym nam zależy.