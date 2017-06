Zdjęcia, które łamią serce. Zapomniane zwierzęta wciąż czekają na transport do domu

Ecoparque w Buenos Aires to dawny ogród zoologiczny w Argentynie. Rok temu zdecydowano, że po 140 latach istnienia zostanie on przekształcony, a zamieszkujące go zwierzęta trafią do specjalnych ośrodków w kraju i za granicą. Część z nich miała powrócić do naturalnego środowiska. Deweloperzy zajmujący się obiektem złożyli obietnice, jednak od wielu miesięcy nie znajdują one pokrycia w realnych działaniach, a zwierzęta wciąż czekają na poprawę swojego losu

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Natacha Pisarenko jest autorką bardzo smutnego fotoreportażu z Ecoparque w Buenos Aires. Na zdjęciach fotografki trudno odmówić zwierzętom emocji, prawdziwych, uznawanych za ludzkie uczuć.