Zdjęcia, które pozostaną w Twojej głowie

Twórczość Ambery Wellmann łączy w sobie czarny humor z groteską i dyskomfortem poznawczym. Fotografie nie budzą jednak niepokoju. Przeciwnie – odbiorca chce ujrzeć więcej.

Świat w pracach Ambery Wellmann przesycony jest absurdem i zniekształceniami. Każde zdjęcie artystki deformuje przestrzeń, wplata humor w koncepcje godne koszmaru. Fotografie Wellmann mogą bawić lub obrzydzać, w jej obiektywie nie istnieje sacrum, które mogłoby oprzeć się dekonstrukcji rzeczywistości; zmiany dotykają zarówno codziennych przedmiotów, jak i ludzkiego ciała. Często w pracach artystki pojawia się coś więcej – banany. Sama Wellman o swojej sztuce wypowiedziała się jasno: "Uważam, że humor powinien być mroczny, a mrok zabawny. Bardzo zależy mi na tym, żeby w moich pracach można było odnaleźć komiczne akcenty, bo to właśnie dzięki nim sztuka staje się dla wszystkich przystępna".

