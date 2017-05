Zdjęcia na ścianie z ręczna drukarką Spray Printer, która puszkę sprayu wykorzystuje jako toner

Koncepcja urządzenia Spray Printer narodziła się przypadkiem, gdy Mikhel Joala, pomysłodawca projektu, usłyszał prośbę od córki, by ozdobić ścianę jej pokoju jednorożcem. Życzenie niosło ze sobą pewien problem: Joala nie miał pojęcia, jak namalować podobne stworzenie. Zamiast wynająć profesjonalnego grafika lub wykpić się plakatem, Estończyk postanowił stworzyć sprzęt, który umożliwi mu spełnienie prośby.

Innowacja z puszką farby i zaworem

Prototypem Spray Printera był kontroler konsoli Nintendo Wii połączony z zaworem z silnika samochodowego. - Silniki dziś wykorzystują ekstremalnie szybkie zawory, by wtryskiwać paliwo do komory spalania. Zorientowałem się, że mogę wykorzystać je do nakładania farby z olbrzymią dokładnością – opowiada konstruktor.

Joala dysponował już doświadczeniem w dziedzinie inżynierii mechanicznej – był CEO Prototaip OU, niewielkiej firmy skupiającej się na obróbce metali w technologii CNC. Umiejętności zdobyte w produkcji prototypów okazały się bezcenne podczas tworzenia nowego projektu. Jako CEO dołączył do niego Richard Murutar, a w 2011 roku wraz z Henrym Patzigiem, inżynierem projektowania i Alo Muratarem – ekonomistą powołali do życia Spray Printer.