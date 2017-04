Zdjęcia nie zanieczyszczone światłem

Podobno na niebie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na wszystkich ziemskich plażach i pustyniach. Nie mamy jednak szans przekonać się o tym, patrząc na niebo nocą z serca miasta. Żeby pokonać przeszkody, dwóch fotografów wyruszyło na poszukiwanie miejsc, w większości nietkniętych przez zanieczyszczenie źródłami świateł z ziemi - w podróż, w której pokonali ponad 150 000 mil, odwiedzając ponad 500 lokalizacji w Ameryce Północnej.

Para fotografów Gavin Heffernan i Harun Mehmedinovic w zachwycający sposób przybliża nam problem zanieczyszczenia światłem za pomocą fotografii. W swojej pracy wykorzystują 6-7 aparatów fotograficznych, które wykonują 25-sekundowe ekspozycje co 10 sekund przez kilka godzin.

