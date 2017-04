Zdjęcia z jajem

Trwa szósta edycja konkursu fotograficznego "Jajko". Od czasów starożytnych jajko stanowi symbol odrodzenia, nowego życia, płodności, zdrowia, młodości i powodzenia. A wykonywanie zdjęć jajka to często pierwsze ćwiczenie dla uczestników kursów fotografii lub studentów szkół fotograficznych.

Konkurs fotograficzny o tak wąskiej tematyce stanowi pewnego rodzaju wyzwanie – trudno na niego zgłosić zdjęcia wykonane jesienią, trudno też znaleźć odpowiedni kadr w zbiorze fotografii z wakacji. Dlatego też w redakcji temat ten jest jednym z ulubionych. Z ogromną przyjemnością przyglądamy się każdego roku galerii zgłoszonych zdjęć, która przywraca nam wiarę w nieograniczoną wyobraźnię ludzką. W czasach, w których wydaje się, że trudno już o oryginalne ujęcie, gdy przytłacza nas ilość pięknych fotografii - to jest najlepszy moment, aby wziąć aparat i postawić przed nim jajko.

