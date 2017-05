Zdjęcie tęczówki łamie zabezpieczenie biometryczne Samsung Galaxy S8

Stare porzekadło mówi, że nie istnieją zabezpieczenia, których nie da się złamać. Przypadek Galaxy S8 pokazuje, że sentencja nie traci na aktualności. Wszystko dzięki drukarce, odpowiedniemu zdjęciu i najprostszej soczewce kontaktowej.

Rozwój technologii przyniósł wiele zmian w zabezpieczeniach telefonów. Miejsce numerów PIN zajęło rysowanie symboli, po których przyszły czytniki linii papilarnych. Tegoroczny flagowiec Samsunga opatrzony nazwą Galaxy S8 miał przynieść rewolucję w zabezpieczeniach za sprawą rozpoznawania twarzy i – co wydawało się najlepszym rozwiązaniem – skanerem tęczówki oka. Blokada telefonu ,,na twarz" szybko okazała się nieskuteczna i podatna na złamanie nawet przy użyciu zdjęcia profilowego z Facebooka. Samsung uczciwie przyznał, że rozpoznawanie twarzy jest najszybszą, a także najbardziej zawodną możliwością, a użytkownicy wymagający wyższego poziomu bezpieczeństwa powinni korzystać z dwóch pozostałych czytników biometrycznych.

