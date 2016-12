Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro Lens – specjalistyczny obiektyw maro w przystępnej cenie

Chińska firma ZY Optics zaprezentowała nowy obiektyw marki Mitakon zaprojektowany do współpracy z popularnymi systemami lustrzanymi i bezlusterkowymi. Nowość ta powinna zwrócić uwagę wszystkich miłośników podglądania świata tak małego, że ukrytego przed naszym wzrokiem. Jest to bowiem dość unikatowe szkło makro oferujące skalę odwzorowania 4,5:1.

Obiektywy makro o skali odwzorowania przekraczającej 2:1 to bardzo specyficzna grupa szkieł o wąskim zastosowaniu i Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro Lens jest tego doskonałym przykładem. Szkło to przy bardzo niewielkiej długości ogniskowej, bo zaledwie 20 mm oferuje wręcz ogromną skalę odwzorowania – od 4× do 4,5×. Parametry takie osiągalne są dzięki zapewnieniu minimalnej odległości ostrzenia na poziomie zaledwie 2 cm. Ceną za tak dużą możliwość rejestrowania drobnych szczegółów jest niemożność ostrzenia na nieskończoność – a więc w praktyce znikoma przydatność poza obszarami amatorskiej i naukowej makrofotografii.