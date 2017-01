Zima w mieście w czerni i bieli

Niemiecki fotograf Chris Retro jest autorem serii zdjęć wykonanych na ulicach rosyjskich miast w Moskwie i Sankt Petersburgu. Na czarno-białych fotografiach uchwycił rytm życia miast, zanurzonych w zimie. W czasie, gdy nasze miasta ogarnęła zima warto na pewno wyjść z aparatem na zewnątrz i spróbować czegoś nowego.

Przypominamy, że do zimowego fotografowania należy się odpowiednio przygotować – nieważne, czy idziemy na krótką sesję do miasta czy na długą, górską wyprawę. Musimy wcześniej pomyśleć o kilku rzeczach, żeby radość z robienia zdjęć nie została niespodziewanie przerwana. Przede wszystkim, musimy zadbać o zasilanie naszego aparatu. Wiadomo powszechnie, że w niskich temperaturach baterie tracą swoje właściwości, czego rezultatem jest znaczny spadek ich pojemności. Oznacza to po prostu, że na jednym zestawie zrobimy dużo mniej zdjęć niż w warunkach normalnych. Oczywiście w pełni naładowany akumulator to podstawa, dobrze jednak jest mieć ich więcej – w zależności od tego, na jak długo się wybieramy. Niezłym pomysłem jest zabranie ze sobą i używanie – jeśli nasz aparat to umożliwia – tzw. gripa, czyli uchwytu, do którego załadować możemy dodatkowy akumulator. Korzyści są oczywiste – sprzęt ma w zanadrzu drugi akumulator, na którego wymianę nie musimy tracić czasu. Zapasowe akumulatory trzymajmy natomiast w dobrze izolowanym miejscu, zawinięte w folię, lub – jeszcze lepiej – w woreczek ze struną.