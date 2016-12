Zimowe szaleństwa – 5 porad dla fotografujących na śniegu

Okres zimowy obfituje w liczne okazje do wykonania wspaniałych zdjęć. Niestety panujące wówczas warunki pogodowe często nie sprzyjają wyciąganiu aparatu. Bułgarski fotograf Tihomir Lazarov w pięciu prostych wskazówkach opisuje, z jakimi wyzwaniami zetknąć może się fotograf w zimie i jak można sobie z tymi wyzwaniami poradzić. Warto wziąć sobie te rady do serca.

Na pozór zima to taka sama pora roku, jak każda inne. To jednak tylko złudzenie. W zimie wszystko jest odmienne: ubieramy się inaczej, nasze samochody jeżdżą na innych oponach i fotografowanie również rządzi się nieco innymi prawami. Wychodząc w śnieżny plener powinniśmy pamiętać o tych różnicach. Doświadczony fotograf Tihomir Lazarov pracujący dla serwisu Fstoppers zebrał je w prosty do przyswojenia zestaw porad.