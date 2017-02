Zjawiskowy Zhengyang Zhang w obiektywie Stevena Meisela

Zhengyang Zhang jest jednym z tych modeli, których wygląd sprawia tak silne wrażenie, że widzowie z łatwością mogą przeoczyć kolekcje ubrań, które promuje. Fotograf Steven Meisel dostrzegł to „coś” i w ubiegłym roku wyłowił Zhanga z tłumu. Najnowsza sesja opublikowana w marcowym wydaniu magazynu „W” to efekt współpracy fotografa i modela.

To pozory – każdą sesję fotografa charakteryzuje bezlitosna dokładność. Trudno jednak mówić o charakterystycznym stylu Meisela; fotograf ten czuje się doskonale, właśnie wciąż zmieniając styl. Od minimalizmu po kamp, od klasycznego glamour po zjadliwy komentarz społeczny – wszystkie te kostiumy pasują Meiselowi znakomicie.

"Nienawidzę techniki, jestem artystą. Światło i aparat to przeszkody na mojej drodze. Chciałbym mrugnąć okiem i mieć gotowy obraz" – zwierzył się w Steven Meisel w "New York Timesie".

