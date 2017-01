Znakomite czarno-białe portrety tegorocznych laureatów Złotych Globów

Po raz 74. przyznano jedne z najważniejszych nagród przemysłu filmowego i telewizyjnego - Złote Globy. Największym tegorocznym wygranym okazał się musical La La Land, który zdobył statuetkę w aż siedmiu kategoriach. Duet fotografów, doskonale znany Czytelnikom SwiatObrazu.pl: Mert Alas i Marcus Piggot, zrealizował sesję fotograficzną wszystkich tegorocznych laureatów, efektem której są znakomite czarno-białe portrety.

Duet Mert Alas i Marcus Piggot, urodzeni w tym samym roku fotografowie, to obecnie światowa czołówka na rynku fotograficznym. Mert i Marcus nie ukrywają, że swoje inspiracje czerpią z twórczości Helmuta Newtona, Richarda Avedona, Billa Brandta i Guya Bourdina. Niebanalny punkt widzenia, niezaspokojony głód tworzenia i próbowania wciąż czegoś nowego nieustanie popycha ich do przodu. "Myślę, że najtrudniejsza rzecz, to utrzymać pewien poziom smaku, nie rezygnując z siebie" – mówi Marcus Piggott.