Zoom with your feet - znakomity film pokazujący różnicę między zbliżeniem, a podejściem bliżej

Jeśli Twoje zdjęcie nie jest dostatecznie dobre, to znaczy, że nie podszedłeś wystarczająco blisko" - uniwersalna prawda o fotoreportażu nie musi się sprawdzać w każdej sytuacji. Jak jest różnica pomiędzy korzystaniem ze zmiany ogniskowej obiektywu, a podejściem bliżej z aparatem? Krótko i przystępnie wyjaśnia to fotograf Jay P. Morgan z The Slanted Lens.

W tym świetnym filmie Jay P. Morgan prowadzi nas przez różnice w technikach wykonywania zbliżeń. Ta wiedza jest niezwykle przydatna - zarówno podczas wykonywania portretów, jak i krajobrazów. Wybór techniki zbliżenia pozwoli na zmianę relacji pomiędzy planami fotografowanej sceny. Przekonacie się o tym sami, po zobaczeniu pięciominutowego filmu. W filmie można uruchomić polskie napisy.