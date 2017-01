Zrozumieć fotografię

Jak przebiega e-kurs?

W e-kursie bierzesz udział wtedy, gdy chcesz i jest to dla Ciebie wygodne. Miejsce również nie gra roli – wystarczy, że macie dostęp do Internetu i możecie otworzyć swój osobisty panel szkoleniowy. Materiały szkoleniowe napisane są prostym i zrozumiałym językiem, ilustrowane wieloma przykładami i fotografiami. Sam regulujesz tempo kształcenia. Urlop, obowiązki rodzinne, zawodowe czy towarzyskie nie stanowią przeszkody - możesz wrócić do kursu w każdym momencie.

Materiały powstały w redakcji SwiatObrazu.pl - wykorzystaliśmy przy ich tworzeniu wiedzę znanych zawodowych fotografów, konsultując jednocześnie poszczególne części z fotografami początkującymi i średniozaawansowanymi. Naszym głównym celem było przekazanie Ci całej tej wiedzy w sposób umożliwiający bezproblemowe jej przyswojenie.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line i ćwiczenia praktyczne. Rozwiązując test sprawdzasz swoją wiedzę, utrwalając jednocześnie zdobyte informacje. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku – jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, osiągnięte przez Ciebie wyniki, będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeśli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu – nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny.

Na koniec otrzymasz certyfikat SwiatObrazu.pl, poświadczający ukończenie kursu.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 190 zł (w tym 23% VAT). W jej ramach otrzymasz 16 lekcji w formie e-booków, dwie e-książki, których zadaniem będzie poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy, dostęp do testów oraz certyfikat, poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1. Zanim zrobisz zdjęcie

Początek fotografii.

Jak działa aparat analogowy.

Zasada działania aparatów cyfrowych.

Rodzaje aparatów cyfrowych i różnice pomiędzy nimi.

Typy obiektywów i różnice pomiędzy nimi.

Obiektywy - opis podstawowych parametrów, jak czytać oznaczenia obiektywów.

Najczęściej występujące tryby pracy aparatów - zastosowanie poszczególnych trybów.

Formaty zapisu plików i różnice pomiędzy nimi.

Jak najlepiej skonfigurować aparat cyfrowy.

Zawodowi fotografowie o sprzęcie.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 2. Prawdziwe znaczenie światła w fotografii

Rodzaje światła oraz sprawdzone sposoby ich wykorzystania w fotografii.

Światło zastane, jego nadmierna ilość lub brak - schematy postępowania.

Światło błyskowe, kiedy i jak warto korzystać?

Oświetlenie z przodu, z tyłu, z boku, z góry - praktyczne przykłady zastosowania.

Zawodowi fotografowie o roli światła.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 3. Ekspozycja

Pojęcie ekspozycji.

Elementy składające się na ekspozycję (przysłona, czas, ISO) oraz wpływ ich wartości na końcowy efekt.

Sprawdzone ustawienia (portret, krajobraz, ruch).

Korekta ekspozycji - kiedy i jak.

Zawodowi fotografowie o ekspozycji.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 4. Kolory na zdjęciach, czyli kontrast i nasycenie

Nasycenie – co to jest.

Nasycenie kolorów fotografowanej sceny.

Związek pomiędzy czułością ISO, a nasyceniem.

Kontrola nasycenia podczas obróbki cyfrowej.

Kontrast.

Kontrast ogólny.

Kontrast lokalny.

Czarno-białe czy kolorowe?

Zawodowi fotografowie o kolorach.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 5. Twórcze wykorzystanie balansu bieli

Balans bieli i jego wpływ na fotografię.

10 sytuacji, w których należy zmienić temperaturę barwową światła.

Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ocieplającego fotografowaną scenę.

Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ochładzającego fotografowaną scenę.

Zawodowi fotografowie o balansie bieli.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 6. Ostre zdjęcia

Słabe światło.

Zbliżenia.

Obiekty w ruchu.

Fotograf (aparat) w ruchu.

Zawodowi fotografowie o technice wykonywania ostrych zdjęć.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 7. Kompozycja

Klasyczne reguły kompozycji.

Kompozycja w praktyce:

- od czego zacząć,

- odległość od obiektu,

- krawędzie kadru,

- plany na zdjęciu

Osiąganie siły wyrazu zdjęcia.

Zawodowi fotografowie o kompozycji.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 8. Perspektywa

Związek pomiędzy perspektywą, a głębią zdjęcia.

Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy.

Ujęcia od góry.

Ujęcia z boku.

Ujęcia z biodra.

Ujęcia z dołu.

Związek pomiędzy perspektywą, a rodzajem obiektywu.

Zawodowi fotografowie o perspektywie.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 9. Światło błyskowe w praktyce

Rodzaje lamp błyskowych.

Podstawowe pojęcia związane z lampami błyskowymi.

Lampa błyskowa wbudowana i jej wykorzystanie w praktyce.

Lampa błyskowa zewnętrzna.

Bilansowanie światła błyskowego i zastanego.

Kilka lamp błyskowych w trybie bezprzewodowym i ich twórcze wykorzystywanie.

Zawodowi fotografowie o używaniu lampy błyskowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 10. Akcesoria

Co i gdzie zabrać.

Akcesoria ze względu na rodzaj aparatu cyfrowego.

Elementy wyposażenia fotografa w podróży.

Akcesoria potrzebne podczas fotografowania ludzi.

Akcesoria potrzebne podczas fotografowania przyrody i krajobrazu.

Zawodowi fotografowie o akcesoriach.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 11. Fotografia portretowa

Elementy udanego portretu.

Rodzaj obiektywu i jego wpływ na efekt końcowy portretu.

Ustawienie osoby portretowanej i kadrowanie.

Oświetlenie w portretach.

- fotografowanie w świetle zastanym,

- fotografowanie przy wykorzystaniu światła błyskowego,

- łączenie światła błyskowego i zastanego.

Portrety dynamiczne.

Portrety grupowe.

Zawodowi fotografowie o fotografii portretowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 12. Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa

Sposób na udane zdjęcia:

- wschodów i zachodów słońca,

- krajobrazów nadmorskich,

- krajobrazów górskich,

- krajobrazów leśnych,

- nieba (w dzień i w nocy),

- wody (strumienie, wodospady, jeziora, morza),

- dzikich zwierząt,

- kwiatów.

Zawodowi fotografowie o fotografii przyrodniczej i krajobrazowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 13. Ruch w fotografii

Fotografowanie z bliska ruchomych obiektów.

Technika "śledzenia" przy długim naświetlaniu.

Wykorzystanie napędu ciągłego.

Wyszukiwanie miejsc do fotografowania ruchomych obiektów.

Zawodowi fotografowie o ruchu w fotografii.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 14. Fotografia panoramiczna

Niezbędny sprzęt.

Ustawienia aparatu fotograficznego.

Zasady kadrowania kolejnych ujęć.

5 kroków przy wykonaniu panoramy.

5 kroków przy montażu panoramy.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 15. Cyfrowa ciemnia - podstawy obróbki cyfrowej

Zwiększanie kontrastu.

Korekcja kolorystyki.

Korygowanie wybranych fragmentów obrazu (maski i zaznaczenia).

Przyciemnianie i rozjaśnianie.

Wyostrzenie obrazu.

Usuwanie szumów.

Konwersja na skalę szarości.

5 najważniejszy technik retuszu portretu.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja 16. Prezentowanie zdjęć

Jak wzbudzić zainteresowanie.

Wybór fotografii. Pierwszy i drugi przegląd zdjęć.

Zasady selekcji zdjęć.

Drukowanie.

Pokazy multimedialne.

Pokazy zdjęć ze ścieżką dźwiękową.

Ćwiczenia do wykonania.

Dodatek: E-book "Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie"

Każdy Uczestnik bezpośrednio po opłaceniu e-kursu otrzymuje e-book "100 najważniejszych zdjęć świata".

Organizator:

ŚwiatObrazu sp. z o.o.



Uczestnicy otrzymują:

e-book "100 najważniejszych zdjęć świata",

16 lekcji w postaci e-booków,

e-book "Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie",

dostęp do platformy sprawdzającej wiedzę,

kubek fotograficzny,

certyfikat ukończenia.

Cena:

190 zł (w tym 23% podatku VAT)

Kubek fotograficzny o pojemności 350 ml będący imitacją obiektywu 24-105mm posiada metalowe wypełnienie, pokrowiec na kubek oraz szczelną pokrywkę ze "szkłem soczewki".