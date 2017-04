Żubry w pejzażu Puszczy Knyszyńskiej - największe lądowe ssaki Europy fotografuje Michał Kość

PAN Muzeum Ziemi zaprasza na nową wystawę czasową pt. "Żubry w pejzażu Puszczy Knyszyńskiej". Autorem niezwykłych fotografii jest białostocki fotoreporter i fotograf - Michał Kość, którego pasją od wielu lat jest obserwowanie i fotografowanie żubrów w ich naturalnym środowisku. Zarówno żubry - największe lądowe ssaki Europy, jak również Puszcza Knyszyńska – nie podobna do żadnej innej, są zjawiskami wyjątkowymi. Połączone na jednej fotografii tworzą scenerię, której warto poświęcić uwagę i której koniecznie trzeba przyjrzeć się bliżej.

"Żubry w pejzażu Puszczy Knyszyńskiej" to fotograficzny zapis zachowań, obyczajów, stanów emocjonalnych, jak również urody i niepowtarzalności tych zwierząt. Prezentowane zdjęcia pokazują także, charakterystyczne dla autora, podejście do ich fotografowania. Michał Kość wykorzystuje zjawiskowe wschody i zachody słońca, łączy grę światła i posągowość sylwetek, bawi się złożonością krajobrazu i przede wszystkim wyczekuje moment, nie śpieszy się.

