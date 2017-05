Zwierzęta Minecrafta. Aditya Aryanto stworzył ze zdjęć kanciastą faunę

Gry komputerowe często stają się motorem napędowym dla swoich wielbicieli, którzy próbują przenieść świat wirtualny do rzeczywistego. Chcą poczuć i zobaczyć na żywo nawet najbardziej fantastyczne koncepcje. W tej zabawie przeplatanej ze sztuką Aditya Aryanto wyznaczył nową drogę.

Minecraft jest swego rodzaju fenomenem wśród gier komputerowych. Otwarty świat, gdzie można stworzyć właściwie wszystko podbił serca milionów, a prymitywna, kanciasta grafika stała się jego znakiem rozpoznawczym. W świecie gry regularnie powstają repliki zabytków historycznych, współczesnych budowli, a nawet całych miast. Indonezyjczyk Aditya Aryanto postanowił odwrócić proces i przenieść kwadratowe zwierzęta do świata rzeczywistego.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem