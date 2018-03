AVerMedia DVD EZMaker 7 - konwerter materiału z kasety VHS na dysk komputera

Konwerter AVerMedii DVD EZMaker 7 pozwala w prosty sposób przenieść nagrany materiał z kasety VHS na dysk komputera. Film z wesela, pamiątka z wakacji, stara kolekcja filmów – wszystko to może zostać przeniesione na znacznie trwalszy nośnik. Co więcej, użytkownik ma okazję do samodzielnego „oczyszczenia” zgranego cyfrowo obrazu, przydając starym filmom zupełnie nowej jakości.

Urządzenie AVerMedii umożliwia przeniesienie nagranego materiału do jednego filmu DVD lub VCD. Producent zapewnia przy tym, iż odbywa się to bez straty jakości sygnału. Konwerter wyposażono w złącze USB 2.0, dzięki któremu użytkownik może podłączyć komputer do domowych urządzeń wideo, takich jak: DV, V8, VHS czy odtwarzacze DVD i VCD.