CorelDRAW Graphics Suite 2017 w wersji Student Edition w specjalnej cenie

Firma Corel wprowadziła do sprzedaży swój najnowszy pakiet graficzny – CorelDRAW Graphics Suite 2017 w wersji Student Edition – w specjalnej cenie. Za flagowe oprogramowanie Corel w modelu rocznej subskrypcji użytkownicy zapłacą 365 zł brutto. Oznacza to, że 1 dzień użytkowania pakietu CorelDRAW kosztuje dokładnie 1 zł. W ten sposób firma Corel chce zachęcić studentów i wykładowców do rozwijania swoich umiejętności graficznych przy wykorzystaniu swojego najbardziej wszechstronnego oprogramowania. Warto podkreślić, że pakiet CorelDRAW może być wykorzystywany także do celów komercyjnych.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie