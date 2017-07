ESPN The Body Issue 2017 – piękni nadzy sportowcy w obiektywie najlepszych fotografów

Co roku zatrzymujemy się na moment, by oddać się podziwianiu możliwości, jakie skrywa w sobie ciało człowieka. Bezwstydnie zamieramy w podziwie dla sportowców, którzy rozwinęli swoją fizyczność do najdalszych granic - dziewiąta edycja magazynu ESPN The Body Issue 2017 ma za zadanie promować zdrowy tryb życia i piękno wysportowanego ludzkiego ciała. Widoczne na zdjęciach gwiazdy sportu stanęły przed obiektywami fotografów różniących się warsztatem i stylem. Ich prace mieliśmy okazję poznać w poprzednich edycjach, choć w tej edycji pojawiło się też wiele nowych nazwisk. Nowością w tym roku jest też to, że każdy z fotografów wykonał tylko jedną sesję zdjęciową, a nie dwie lub więcej, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Zobaczycie też, jak wyglądała praca przy tworzeniu wielu z tych zdjęć.

Peter Hapak

W ESPN The Body Issue 2017 wystąpili: A.J. Andrews (softball), Javier Baez (baseball), Julian Edelman (futbol amerykański), Ezekiel Elliott (futbol amerykański), Kirstie Ennis (wspinaczka), Julie i Zach Ertz (piłka nożna i futbol amerykański), Malakai Fekitoa (rugby), Gus Kenworthy (freeskiing), Nneka Ogwumike (koszykówka), Isaiah Thomas (koszykówka), Joe Thornton i Brent Burns (hokej), Amerykańska żeńska drużyna hokejowa, Ashley Wagner (łyżwiarstwo figurowe), Michelle Waterson (mieszane sztuki walki), Novlene Williams-Mills (lekkoatletyka), Caroline Wozniacki (tenis).