Ricoh GR III - znamy cenę

Ricoh rozpoczyna przedsprzedaż najnowszego z serii aparatów GR – Ricoh GR III. Od 15 marca można go zamówić w sieci autoryzowanych sklepów partnerskich (lista dostępna na www.pentax.pl). Do każdego egzemplarza będzie dołączany dodatkowy niebieski ring na obiektyw. Akcja potrwa do 31 marca.

Ricoh GR III wyposażono w nowo opracowany obiektyw i procesor obrazu oraz matrycę APS-C o wysokiej rozdzielczości. Aparat zapewnia dostęp do takich funkcji, jak szybki, hybrydowy autofocus, niwelujący drgania mechanizm SR (Shake Reduction) oraz intuicyjny w obsłudze dotykowy ekran. GR III jest gotowy do pracy po zaledwie 0,8 sekundy, można też go łatwo sparować z urządzeniami mobilnymi. Sugerowana przez producenta cena detaliczna aparatu Ricoh GR III wynosi 3 899 PLN Czytaj więcej o Ricoh GR III Reklama

Autor: Materiały prasowe