To MY tworzymy Świat - Canon rozpoczyna III edycję popularnego projektu edukacyjnego

Startuje III edycja programu edukacyjnego dla młodzieży pod hasłem „To MY tworzymy Świat”. Projekt ma na celu promocję wśród młodych ludzi ustanowionych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one temat konkursów organizowanych w ramach projektu. Nagrodami w konkursach są m.in. lustrzanka EOS 800D i EOS 200D oraz drukarka PIXMA G3400.

"Rewolucja cyfrowa i coraz większe znaczenie obrazów w codziennej komunikacji na zawsze zmieniły sposób, w jaki młodzi ludzie korzystają z rozwiązań technologicznych. Młodzież coraz częściej pasjonuje się fotografią i filmowaniem, dlatego warto wykorzystać jej zainteresowanie do upowszechniania uniwersalnych idei i wartości, dzięki którym możemy zmieniać nasz świat na lepsze. Takim wartościom z pewnością hołdują ogłoszone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju. Canon, jako światowy lider w dziedzinie obrazowania, poprzez działania edukacyjne chce wykorzystać ten ogromny potencjał fotografii i wideo do promowania wśród młodych ludzi postaw słusznych i potrzebnych w życiu codziennym. Chcemy zbudować w nich ten bezcenny kapitał społeczny, który jednocześnie jest trwałym fundamentem do bycia dobrym obywatelem i przede wszystkim człowiekiem" – mówi Justyna Bartman, Sustainability Manager, Canon Polska.