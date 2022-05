Zobacz oszałamiające zaćmienie Słońca… na Marsie

Marsjański łazik Perseverance uchwycił niesamowite zaćmienie Słońca wywołane tranzytem Fobosa - jednego z księżyców Czerwonej Planety - Jest to obserwacja wykonana w najwyższej jak dotąd jakości.



Kilka łazików marsjańskich obserwowało przez minione lata zaćmienia Słońca przez Fobosa. W 2004 roku Spirit i Opportunity dokonały pierwszych obserwacji, jednakże na pierwsze wideo trzeba było poczekać do 2019 roku, gdy zarejestrował je Curiosity. Jednakże dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości Mastcam-Z łazika Perseverance możliwe było uzyskanie jak dotąd filmu o największej liczbie klatek na sekundę przy jednoczesnym zachowaniu największego zbliżenia. Naukowcy spodziewali się tego, że Perseverance dostarczy im jeszcze lepsze materiały niż pozostała aparatura, ale i tak byli zaskoczeni jakością obrazów.

