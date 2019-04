Dla 10 najlepszych studentów z Polski, Canon przygotował specjalny pakiet festiwalowy Visa pour l'image

Tylko do 10 maja br. studenci o zainteresowaniach fotograficznych mogą ubiegać się o udział w programie studenckim Canon na międzynarodowym festiwalu Visa pour l’image. Dla 10 najlepszych studentów z Polski, Canon przygotował specjalny pakiet festiwalowy obejmujący udział w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach networkingowych, przelot, zakwaterowanie oraz wyżywienie. W ramach warsztatów odbędzie się m.in. przegląd portfolio uczestników pod okiem fotografów z największych agencji fotograficznych oraz ambasadorów Canon.

Odbywający się we francuskim Perpignan festiwal Visa pour l’image (31 sierpnia – 15 września br.) to jedno z najbardziej kreatywnych wydarzeń poświęconych fotografii reportażowej. Wystawy, prelekcje i warsztaty prowadzone przez uznanych fotografów z najlepszych agencji fotograficznych świata mieszają się tu z inspirującymi pomysłami aspirujących fotografów, którzy mają okazję podpatrywać swoich mistrzów.

"Canon Polska zdecydowanie wierzy w młode talenty!" – przyznaje Małgorzata Działa z Pink Water Creative, która jako laureatka programu Canon uczestniczyła w Festiwalu w 2017 r. "Niespełna 2 lata temu sama sprawdziłam, jak wygląda ten program szkoleń. Miałam okazję zderzyć swoje portfolio z jednymi z najlepszych, uwierzyć w siebie a do tego zainspirować się cudowną bohemą Perpignan. Dlatego jeśli macie jeszcze status studenta to aplikujcie! Fotoedytorzy i fotografowie Magnum Photos, World Press Photo czy NOOR czekają na Was – nie zwlekajcie!"

To już III edycja programu studenckiego Canon. W ramach zeszłorocznej odsłony, w programie uczestniczyło ponad 200 studentów i gości specjalnych ze 101 uczelni zlokalizowanych w 20 krajach. Łączna liczba zgłoszonych do programu fotografii przekroczyła 5 000.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie studenckim Canon należy:

Wejść na stronę www.canon-europe.com/student

Przesłać maksymalnie dwa portfolio (o różnej tematyce); każde portfolio powinno składać się maksymalnie z 20 zdjęć

Dołączyć opis i streszczenie projektu, a także krótki biogram kandydata oraz list motywacyjny

Dołączyć opinię i rekomendację nauczyciela-opiekuna z uczelni, które jednocześnie będą potwierdzeniem posiadania przez kandydata statusu studenta.

W ramach eliminacji wyłonionych zostanie 10 studentów z Polski. Aplikować do programu mogą osoby w wieku od 18 do 27 lat. Warsztaty studenckie będą prowadzone w języku angielskim, dlatego zgłaszający się powinni posiadać znajomość tego języka w stopniu komunikatywnym.

"Popularność ubiegłorocznej edycji programu studenckiego Canon oraz jakość zgłoszonych prac przekroczyła nasze oczekiwania. Dając możliwość uczestniczenia młodym twórcom w tak inspirującym wydarzeniu i konfrontując ich z ambasadorami Canon, dokładamy cegiełkę do rozwoju ich kreatywności i dajemy dodatkową motywację do poszukiwania fotograficznych inspiracji na co dzień. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w 2018 r. średni wiek uczestników wynosił 23 lata, a 54 proc. wszystkich uczestników stanowiły kobiety" – mówi Joanna Stankiewicz, Corporate & Marketing Communications Manager, Corporate Communication & Marketing Services w Canon Polska.