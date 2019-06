10 najlepszych wskazówek - fotograf żałuje, że nie znał ich 10 lat temu

Asher Svidensky swoją przygodę z fotografią rozpoczął 10 lat temu - po szkole średniej został wcielony do wojska, gdzie później służył jako fotograf wojskowy. Obecnie jego fotograficzna pasja oraz zdobyte doświadczenie zaowocowały karierą fotograficzną, opartą na podróżach i dokumencie. Z okazji twórczego jubileuszu fotograf uznał za stosowne upamiętnić tę okazję, dzieląc się listą 10 wskazówek dla fotografów, o których mówi, iż żałuje, że nie znał ich 10 lat temu.



1. Zbuduj stronę internetową w jakimś celu

Niezależnie od tego, czy jesteś aspirującym czy pełnoetatowym fotografem, najprawdopodobniej w pewnym momencie będziesz zainteresowany zbudowaniem własnej strony internetowej, profesjonalnej platformy, za pośrednictwem której możesz dzielić się swoją pracą jako fotograf. Zanim kupisz szablon lub zatrudnisz informatyka do zbudowania strony internetowej, powinieneś usiąść i poświęcić czas na dokładne zdefiniowanie tego, czego oczekujesz.

Jeśli Twoim jedynym celem jest posiadanie portfolio online, istniejące platformy społecznościowe już teraz wykonują całkiem niezłą robotę. Jeśli więc zdecydujesz się zainwestować czas i / lub pieniądze w budowę własnej strony internetowej - postaraj się, abyś czerpał z niej więcej niż tylko formę internetowej galerii zdjęć.

2. Kup jeden dobry aparat i zapomnij o sprzęcie fotograficznym na co najmniej kilka lat

Chociaż nie chcę polecać konkretnego aparatu, oto, w jaki sposób radzę ci to zrobić. Nie kupuj aparatu, który pasuje do Twoich obecnych umiejętności fotografowania - zamiast tego zainwestuj w aparat, który będzie pasował do zasobu umiejętności, które chcesz uzyskać w ciągu kilku najbliższych lat…

Choć taki aparat może na początek okazać się zbyt zaawansowany, zakup tego rodzaju sprzętu pozwoli Ci przede wszystkim skupić się na rozwoju jako fotografa - nie zmarnujesz czasu na ponowne analizowanie rynku sprzętu fotograficznego, szukając nieco lepszego aparatu, który pasowałby do nowych umiejętności. Mówię to z własnego doświadczenia, mimo że niedawno przeszedłem na nowy system - mój poprzedni aparat służył mi prawie 8 lat! Używałem go przez większość mojej służby wojskowej i podczas moich wszystkich projektów fotograficznych.

3. Praca nad projektem długoterminowym

Chociaż to pojedyncze zdjęcia stają się dziś najważniejsze, choćby we współczesnych mediach, to jednak gdy spojrzysz głębiej, wydają się być efektem długoterminowych projektów fotograficznych - więc bardzo polecam - zacznij pracować nad własnym projektem fotograficznym już teraz.

Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu wybrać temat, który naprawdę Cię interesuje! Mogę zagwarantować, że praca nad własnymi projektami fotograficznymi nie tylko znacząco poprawi Twój warsztat, ale sam proces będzie jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń fotograficznych, jakie kiedykolwiek miałeś.

Fot. Asher Svidensky

Fot. Asher Svidensky