10 najlepszych wystaw 2017 roku według krytyka The Guardian. Wśród wyróżnionych polska fotografka Natalia LL.

The Guardian opublikował listę 10 najważniejszych wystaw, które odbyły się w 2017 roku. Wśród nich znalazła się ekspozycja polskiej artystki Natalii LL. Zestawienie stanowi subiektywny wybór autorstwa krytyka sztuki Seana O'Hagana.

Skromna ekspozycja zawierająca zbiór tekstów, fotografii i instalacji polskiej autorki związanej z międzynarodowym ruchem feministycznym, jednej z pionierek awangardowego kreowania wizerunku. Wczesne prace artystki, takie jak np. seria zatytułowana Sztuka konsumpcyjna z 1972 roku nawiązują do wizualnych przedstawień kobiecej seksualności, która jest parodiowana poprzez sugestywne spożywanie pokarmów. Wystawa stanowiła dla Seana O'Hagana duże zaskoczenie i według niego artystka zasługuje na większą uwagę i ekspozycję niż ta zaprezentowana w Roman Road Gallery.

