10 najważniejszych powodów, dla których zdjęcia są nieudane

Oglądam wiele zdjęć, niektóre zrobione przez prawie początkujących, inne przez osoby uprawiające to hobby od 30 lat. Ich jakość jest bardzo różna i choć niektóre są fantastycznie, całkiem sporo jest dość słabych (nawet niektóre zrobione przez tych samych fotografów, których inne prace uznałem za znakomite) i częściej brakuje im czegoś od strony estetycznej niż technicznej. Słabe fotografie nie mają żadnej treści i zwykle są tylko zbiorem przypadkowych ładnych obiektów.

Zdjęcia są nieudane nie dlatego, że ktoś stosował zasadę dzielenia kompozycji na trzy części bądź jej nie stosował. Są nieudane dlatego, że to groch z kapustą. Widać na nich jasne niebo tu, głęboki cień tam, konary sterczą na wszystkie strony. Mam wrażenie, że to, co widział w tej scenie fotograf, ostatecznie nie znalazło się na fotografii. Dawanie rad, jak robić lepsze zdjęcia, jest trudne. Powiedzenie komuś, że "w ogóle nie zrobiłbym tego zdjęcia", nieszczególnie pomaga, ale może być zgodne z prawdą - czasem zdjęcie nie wymaga poprawienia, wymaga zastąpienia go innym. Niestety, niektórzy fotografowie są nieświadomi swoich słabości i nawet gdy dostrzegają w czymś braki, są przekonani, że można je naprawić lepszym aparatem, większą liczbą pikseli albo jakimś technicznym trikiem, który profesjonaliści znają, ale nie chcą się nim dzielić. Poniżej znajduje się lista najczęstszych powodów, dla których zdjęcie jest nieudane. Ponieważ wiele z moich starych zdjęć i wcale nie tak mało z aktualnych jest nieudanych dokładnie z tych samych powodów, mam nadzieję, że wybaczysz mi, iż w ogóle poruszam ten temat i wskazuję na wady fotografii, których należy unikać.