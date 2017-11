10 rzeczy, które Twój fotograf ślubny chciałby, abyś przestał robić

Każda młoda para pragnie, aby zdjęcia ze ślubu były wyjątkowe i oddawały piękno tego najważniejszego dnia w życiu. By spełnić to marzenie, konieczne jest zatrudnienie profesjonalisty. Dla fotografa ślubnego uroczystość weselna jest miejscem pracy – dlatego niezbędne jest stworzenie mu odpowiednich warunków. Chociaż nie da się ominąć wszystkich niespodzianek, warto poznać kilka wskazówek od profesjonalnych fotografów, którzy na łamach amerykańskiego magazynu "Cosmopolitan" podpowiadają, czego nie robić, aby nie przeszkadzać osobie wykonującej zdjęcia. Czy te wskazówki przydadzą się w polskich realiach fotografii ślubnej?

1. "Proszę, nie składajcie niejednoznacznych propozycji" - mówi Amber Marlow, fotografka ślubna z Nowego Jorku. Na weselach często dochodzi do sytuacji, gdy ktoś próbuje poderwać fotografa lub zaprosić go do wspólnego wzniesienia toastu. Fotograf jest w pracy i musi skupić się na zleceniu, a nie wdawać się we flirt.