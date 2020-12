Poznaj fotografa, który robi zdjęcia 100-letnim aparatem

Vloger podróżniczy Drew Binsky przemierzał ostatnio ulice Kabulu w Afganistanie, gdy spotkał fotografa o imieniu Haji - Fotograf ten w swojej pracy wykorzystuje niezwykłe narzędzie - 100 letni aparat wielkoformatowy.



Haji jest fotografem portretowym, który do uwieczniania modeli wykorzystuje 100-letni aparat wielkoformatowy. To ostatni z takich fotografów w Afganistanie i prawdopodobnie jeden z niewielu, którzy pozostali na świecie. W nakręconym przez Drewa Binsky’ego odcinku podróżniczego vloga można zobaczyć rzemieślnika przy pracy. Fotograf zaprosił podróżnika do swojego domu i pracowni, a także pokazał, jak działa jego aparat.