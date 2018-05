11 kroków do udanej sesji zdjęciowej z niedoświadczonym modelem

Walid Azami, zawodowy fotograf portretowy i mody z Los Angeles zwrócił uwagę na problem nawiązania współpracy z zawodowymi modelami w mniejszych miejscowościach. Wynika to z faktu, że Ci którzy mają szansę na sukces w modelingu, natychmiast przenoszą się do większych ośrodków. To się nie zmieni, ale jak przekonuje Azami, istnieją możliwości wykonywania sesji zdjęciowych z modelami w dowolnym miejscu na świecie. Na dowód zrealizował sesję zdjęciową z modelem, który pierwszy raz stanął przed obiektywem - i przy tej okazji przygotował wskazówki dla wszystkich miłośników portretu.



11 kroków do udanej sesji zdjęciowej z niedoświadczonym modelem 1. Wybierz modela. Nawet supermodelki pochodzą z małych miast na całym świecie, a zanim wyruszą w podróż samolotem do Nowego Jorku lub Paryża, możesz być tym, który odkryje je w kawiarniach, sklepach spożywczych lub nawet w sieci społecznościowej. Znajdź kogoś, kogo wygląd Cię zainteresował bądź zainspirował i podejdź do niego. Jeśli wydają się być niepełnoletni, najpierw skontaktuj się z rodzicem. Jeśli to kobieta, a ty jesteś mężczyzną, zrozum, że mogą się wahać i powinieneś prawidłowo ocenić sytuację. Używaj zdrowego rozsądku i zawsze szanuj ich odmowę.