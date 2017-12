12 letni fotograf stworzył album ze zdjęciami, który pozwoli zebrać fundusze na pomoc dzieciom w krajach trzeciego świata

Ameya Kulkarni to pochodzący z Londynu 12-letni fotograf, który stworzył album ze zdjęciami przyrodniczymi, w celu zebrania funduszy na działalność organizacji charytatywnej, zajmującej się leczeniem dzieci w krajach rozwijających się. Wszystkie dochody ze sprzedaży albumu trafią do The Smile, zapewniającej bezpłatne zabiegi niwelujące rozszczep warg i podniebienia, dzięki czemu na twarzach dzieci znów pojawi się uśmiech.

Inspiracją i okazją do stworzenia publikacji były rodzinne podróże. Młody fotograf zbierał materiał do publikacji w różnych miejscach – m.in. na Islandii, w Afryce Południowej, w Belgii i w rodzinnej Anglii. Zdjęcia przedstawiają zarówno udomowione, jak i dziko żyjące zwierzęta. Wśród nich można znaleźć żyrafę na sawannie, słoniątko, czy przyglądające się fotografowi owce. Publikacja ma tytuł Wild At Heart: Animal Encounters Through My Lens. Jak mówi sam autor, "do albumu zostały wybrane zdjęcia, które miały coś do opowiedzenia".