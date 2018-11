13. edycja BEIKS Roadshow 2018 - relacja z Krakowa

Choć ‘trzynastka’ uważana jest za liczbę pechową, nie można jej uniknąć jeśli chce się dojść do czternastki i dalej. Tak więc – chcąc nie chcąc – w Krakowie wystartowała trzynasta już edycja corocznej imprezy organizowanej przez firmę BEIKS z Kraśnika. Ten objazdowy event ma na celu przedstawienie nowości z branży filmowej i fotograficznej szerokiej gamie profesjonalistów z całej Polski. W tym roku będzie to 5 miast (oprócz Krakowa: Wrocław, Poznań, Warszawa, Lublin), a najciekawszym miejscem na trasie będzie Stadion Narodowy w Warszawie.

Firma BEIKS ma w swojej ofercie praktycznie wszystko, co niezbędne jest do profesjonalnej realizacji materiału filmowego i fotograficznego i jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce takich marek jak Canon, JVC, Panasonic, Sony, Miller, Sachtler, Libec, Grass Valley, Atomos, NewTek i wielu innych.

Wiadomo nie od dziś, że BEIKS kamerami stoi i na swoim corocznym objeździe po Polsce stara się pokazać wszystkie "gorące" nowości ogłaszane na NAB czy IBC. I tak w tym roku jest to kamera HXR-NX200 firmy Sony, XF-705 firmy Canon oraz HM-180 i HM-250 firmy JVC. Czwartego wielkiego producenta kamer video, firmę Pananonic, reprezentują znane już i sprawdzone modele takie jak UX-90 i UX-180. Najbardziej oczekiwaną premierą jest chyba aparat EOS R, pierwszy pełnoklatkowy bezlusterkowiec firmy Canon, z superszybkim autofocusem (5655 punktów AF), a także Lumix S1 i S1R firmy Panasonic, zaprezentowany po raz pierwszy na targach Photokina 2018.

Oprócz tradycyjnych kamer video coraz większą rolę na rynku odgrywają nowoczesne kamery robotyczne PTZ (ang. pan-tilt-zoom). Gwarantują one równie dobrą jakość, a oferują znacznie większe możliwości. Na pokazach firmy BEIKS można zobaczyć jak takie urządzenia działają w praktyce. W ofercie znajdują się modele z serii AW firmy produkcji Panasonic (wszystkie już z technologią NDI), KY-PZ100 firmy JVC, kamery amerykańskiego producenta PTZOptics, koreańskiego Lumens oraz mniej zaawansowane modele z Azji w bardziej przystępnej cenie.

Technologia NDI (ang. Network Device Interface) staje się powoli coraz bardziej powszechna i stosowana przez tak uznanych producentów jak chociażby właśnie Panasonic. Ma ona tę przewagę nad SDI, że nie wymaga dużej ilości okablowania. Urządzenia z NDI komunikują się wzajemnie ze sobą, co znacznie ułatwia pracę w środowisku realizacji produkcji. Oprócz kamer firmy Panasonic rozwiązanie to znajdziemy w najnowszych kamerach PTZ innych producentów, mikserach software’owych firmy vMix czy konwerterach marki BirdDog. Planowany jest już też serwer emisyjny DARIM z tą technologią.

Materiał, który rejestrują kamery, trzeba na czymś nagrać. Tradycyjne nośniki, takie jak karty pamięci typu SD, mogą mieć obecnie zbyt małą pojemność jak na potrzeby nowoczesnej produkcji. Tu w sukurs przychodzą rekordery dyskowe. Firma BEIKS od lat promuje na polskim rynku markę Atomos. Jej najnowszy produkt, model Ninja V, polecany jest szczególnie do współczesnych aparatów typu DSLR oraz bezlusterkowców, a dzięki przystawkom pn. AtomX Sync i AtomX Ethernet/NDI możliwa jest synchronizacja i bezprzewodowy kod czasowy, kontrola rekorderów poprzez Bluetooth oraz praca w technologii NDI.

Kolejnym sztandarowym produktem w ofercie firmy BEIKS jest oprogramowanie do edycji nieliniowej korporacji Grass Valley. Najnowsza jego wersja, tj. EDIUS 9.3, to najszybsze i najbardziej wszechstronne oprogramowanie tego typu, oferujące edycję wszystkich popularnych formatów SD. Warto też wspomnieć, że do końca 2018 roku obowiązuje promocja – oprogramowanie Vitascene V3 plus klawiatura lub jog do wyboru przy zakupie tej wersji EDIUS-a.



Podczas tegorocznego roadshow zobaczyć można jak działa w praktyce TC Mini firmy NewTek – najmniejszy mikser wizyjny przeznaczony do realizacji w terenie lub na potrzeby e-learningu. Oferuje on również możliwość stworzenia wirtualnego studia na potrzeby małej telewizji internetowej lub kablowej.

W stałej ofercie firmy BEIKS znajdują się statywy kamerowe firmy Miller, Sachtler i Libec na potrzeby tradycyjnych kamer video, ale wraz z postępującą miniaturyzacją kamer czy coraz częstszym wykorzystywaniem do filmowania aparatów DSLR – także stabilizatory ręczne (tzw. gimbale) takich producentów jak Pilotfly, FeiyunTech czy Zhiyun. Do tego mamy tradycyjne klatki i rigi kamerowe kanadyjskiej firmy SHAPE i koreańskiej GiniRigs. Na stałe w środowisku produkcyjnym zadomowiły się też drony, reprezentowane tu przez najbardziej chyba znaną firmę DJI.

Wśród innych akcesoriów przydatnych w produkcji filmowej na pokazach zobaczyć (i dotknąć) będzie można również monitory firmy Lilliput, lampy studyjne i nakamerowe polskiej firmy Akurat (w tym ULA-1, reklamowana jako lampa "do ciężkiej pracy" – całkowicie odporna na wodę i pył) i chińskiego producenta Aputure, a także inne użyteczne akcesoria, na przykład zdalny follow focus szwedzkiej firmy Heden, grabbery koreańskiej firmy Inogeni czy konwerter firmy BirdDog. Osoby zainteresowane bezprzewodowym przesyłem sygnału video mogą zapoznać się z rozwiązaniami firmy Teradek (Bolt 1000) i Hollyland (Cosmo 2000), a VidiU Pro i VidiU GO prezentują urządzenia do streamingu. Ciekawą propozycją jest mała kamera Mevo Plus firmy Livestream, przeznaczona do streamingu na żywo na wszystkie popularne platformy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Vimeo czy YouTube. Panele LED i inne akcesoria zasilane są "najmniejszymi bateriami V-lockowymi na świecie", jak głosi reklama firmy Hawkwoods.

Jedną z ważnych pozycji wśród tegorocznych prezentacji są obiektywy filmowe SIGMA CINE. Firma BEIKS jest certyfikowanym dealerem tego producenta w Polsce, a podczas tegorocznej edycji roadshow w każdym mieście będzie obecny przedstawiciel tej firmy. Ponadto w Warszawie odbędą się praktyczne warsztaty w oparciu o te obiektywy, prowadzone przez Jerzego Rudzińskiego, znanego autora zdjęć i konsultanta sprzętu filmowego.

Ciekawą nowością na polskim rynku są obiektywy Celere niemieckiej firmy Hanse-Inno-Tech. Ideą przewodnią firmy jest to, że nie ma dwóch takich samych obiektywów, więc nie mogą być one produkowane masowo. Dlatego każdy pojedynczy obiektyw jest indywidualnie kalibrowany i sprawdzany w procesie produkcji. Wykonane są one z metalu, bo producent stawia na trwałość raczej niż na lekkość tworzyw sztucznych. Współpracują z dowolnym sensorem aż do S35mm lub Full Frame, bez względu na to, czy jest to kamera filmowa czy cyfrowa.

Na Beiks RoadShow można również przetestować monitory koreańskiej firmy Postium dla kolorystów, filmowców i grafików. Seria OBM U - profesjonalne monitory LCD 4K ze złączami 12G-SDI Single Link, Quad Link 4K. Seria OBM W - monitory ścienne 4K przeznaczony do studia i wozów transmisyjnych ze złączem 12G-SDI. Seria OBM N – zapewniające wyjątkową jakość obrazu

Monitory z serii OBM N oferują doskonała jakość obrazu oraz szeroki kąt widzenia i cechują się szeroką gamą profesjonalnych funkcji, włącznie z zaawansowanymi funkcjami do analizy sygnału audio i video takimi jak Waveform, Vector Scope, Audio Level Meter, IMD, Camera Log Selection, Custom 3D LUT Import, Focus Assist, itd. Seria OBM N wyposażona jest w różne interfejsy wyjść/wejść, takie jak 3G-SDI, HDMI, Component, Composite, DVI.

Jak co roku, prezentacjom sprzętu i rozwiązań technicznych towarzyszą ciekawe spotkania i warsztaty praktyczne. W tym roku o swej pracy mówić będą ambasadorzy poszczególnych marek: Michał Smagor i Andrzej Fryda (Canon), Waldemar Strażyński (Panasonic, Atomos) oraz Damian Śmigielski (Sony). Ponadto w Warszawie odbędą się dwie dodatkowe sesje: jedna dotycząca obiektywów firmy Sigma, druga – pracy z kamerą Canon C200. Tę drugą poprowadzi pan Mariusz Konopka, operator i producent filmowy.

Wstęp na prezentacje i pokazy jest bezpłatny, wymagana jest jednak uprzednia rejestracja – internetowa (na stronie http://beiks.pl/rejestracja) lub osobiście przed każdym wejściem.