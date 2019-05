13 iluzji optycznych na zdjęciach, którymi najchętniej dzielą się Internauci

Sztuka patrzenia to umiejętność, którą każdy fotograf powinien nieustanie rozwijać - dostrzec w zwyczajnej scenie coś, czego nie dostrzegł nikt inny, spojrzeć na znany temat z nowej perspektywy, to zazwyczaj pierwszy krok do wykonania ciekawego zdjęcia. Choć prezentowane zdjęcia publikujemy z przymrużeniem oka, to jednak doskonale pokazują, jak zaskakujący potrafi być świat wokół nas. Wystarczy dobrze się przyjrzeć...





Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl