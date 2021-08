Mniej znaczy więcej - zwycięzcy konkursu Minimalist Photography Awards 2021

Po raz trzeci organizatorzy konkursu fotograficznego Minimalist Photography Awards ogłosili zwycięzców swoich zawodów - Celem tego konkursu, otwartego zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych fotografów z całego świata, jest wyróżnienie utalentowanych artystów i nagrodzenie ich poprzez wyeksponowanie ich pracy oraz wprowadzenie lub wsparcie ich w branży profesjonalnej.



Fotografia minimalistyczna potrafi powiedzieć naprawdę wiele

Do tegorocznego konkursu fotograficznego napłynęło ponad 3700 zgłoszeń z 39 różnych krajów. Zawody obejmowały łącznie 12 kategorii - od fotografii abstrakcyjnej po street photo. Jury składające się z pięciu sędziów wybrał zwycięzców we wszystkich kategoriach. Przyznano także tytuł Minimalist Photographer of the Year.